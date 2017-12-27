Обмен пленными между Киевом и сепаратистами завершился

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На линии соприкосновения в Донецкой области в среду произошел обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками". Украинская сторона передала "ДНР" и "ЛНР" 306 задержанных - в обмен на освобождение 74 человек.

"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!" - написала в Facebook представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Facebook, что, по словам представителя Украины в переговорной группе Ирины Геращенко, автобусы с 58 освобожденными отправились из Горловки в Майорск.

"Это значит, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - написал он.

Он также сообщил, что президент Украины Петр Порошенко лично прибыл на Донбасс, чтобы встретить освобожденных из плена украинцев.

Решили остаться

Ранее Ирина Геращенко отметила, что 43 человека из "списка 306" отказались от передачи ДНР и ЛНР и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Копірайт зображення Ірина Геращенко Image caption Списки на обмен обсудили и согласовали на месте

Уже непосредственно на КПВВ "Майорск", где проходит обмен, еще несколько человек, которых должны были передать сепаратистам, отказались участвовать в обмене.

По данным Лутковской, некоторые из этих людей отбывают сроки заключения, остальные находятся под домашним арестом.

Копірайт зображення Ірина Геращенко Image caption Пленные, удерживаемые украинской властью. По словам Ирины Геращенко, перед отправлением с ними общались представители "Красного креста"

Автобусы с пленными с обеих сторон около полудня в среду прибыли к месту обмена под Горловкой.

Представители "Красного креста" планируют индивидуально опрашивать каждого человека, которого стороны будут передавать на обмен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В последний раз стороны обменивались пленными в 2016 году. На фото - конвой сепаратистов возле автобуса с пленными украинскими военными в Луганске, февраль 2015 года

После обмена часть людей, которых передадут Киеву, должны на вертолетах доставить для лечения в Днепр, другую часть - в Харьков.

Также ожидается, что из Харькова освобожденных людей доставят в Киев.

Список освобожденных лиц обновляет на своей странице в Facebook представитель омбудсмена Богдан Кириленко.

Вечером в среду в военном секторе аэропорта Борисполь активисты проводят акцию "Встреть своих".

Своих освобожденных пленных с машинами скорой помощи также встречают в "ДНР" и "ЛНР".

Год без обмена

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Это первый обмен пленными на Донбассе за длительный период.

Последний раз стороны обменивались пленными в 2016 году, когда украинской стороне передали представителя миссии ООН и искалеченного в результате взрыва волонтера Владимира Жемчугова в обмен на четырех человек, о передаче которых ходатайствовали непризнанные республики.

В декабре 2016 года сепаратисты освободили одного из защитников Донецкого аэропорта, а позже Киев передал "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке 15 человек, которых украинские власти судили за сепаратизм и антигосударственную деятельность.

С тех пор процесс обмена был заблокирован несмотря на то, что на переговорах в Минске эта тема постоянно поднималась всеми участниками процесса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Жемчугов после обмена

В частности, стороны вышли на формулу обмена "всех на всех" - по согласованным спискам пленных.

До нынешнего обмена украинская сторона утверждала, что сепаратисты удерживают около 170 граждан (присутствие 97 из которых на своих территориях признают в "ДНР" и "ЛНР") - как военных, так и гражданских.

Например, в ответ на запрос ВВС Украина в августе 2017 года в украинском Минобороны сообщали, что в плену сепаратистов на тот момент оставалось по меньшей мере восемь военнослужащих ВСУ, которых захватили еще во время боев за Иловайск летом 2014 года.

Также известно, что среди пленных есть как минимум один доброволец, который в августе 2014 года выходил из-под Саур-могилы, а также несколько защитников Донецкого аэропорта, которых сепаратисты задержали зимой 2015 года.

В "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что Киев не хочет передавать им более полусотни людей, которых они указывают в своих списках на обмен.