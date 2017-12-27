Опрос: украинцы назвали политика и событие года

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Главным политическим событием года украинцы считают "безвиз"

Главными политическими событиями года украинцы считают "безвиз", дело Саакашвили, войну на Донбассе и пенсионную реформу.

И хотя большинство граждан уверены, что 2017 год был хуже предыдущего, почти 60% считают, что прожили его счастливо. Такие результаты социологического исследования обнародовал Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Безвизовый режим с Евросоюзом главным событием года считают 26% опрошенных, дело Саакашвили - 10%, войну на Донбассе - 9% и 6% отдали свой голос за пенсионную реформу.

Событиями в мировом масштабе украинцы считают избрание Трампа президентом США (17%), войну в Сирии (8%), войны в целом (5%) и теракты в мире (4%).

Политиком 2017 года около 10% населения, как и в прошлом году, назвали Петра Порошенко. Далее следуют: Михаил Саакашвили (7%), Юлия Тимошенко (6%), Олег Ляшко (5%), Владимир Гройсман (5%), Вадим Рабинович (4%). 43% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

69% населения считают, что прошлый год в целом изменил ситуацию в Украине к худшему. Наиболее недовольны граждане экономическим положением, уровнем стабильности и властью.

74% считают, что события развиваются в неправильном направлении, и только 14% уверены, что все идет так, как надо.

Несмотря на это, 59% украинцев в 2017 году были очень или преимущественно счастливы. Больше всего "счастливчиков" оказалось в Западной Украине (68%), меньше всего - на Донбассе (27%). А основным чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (51%), оптимизм (31%) и тревога (28%).

В отношении внешнеполитических ориентаций Украины общественное мнение стабильно - 59% за вступление в ЕС и 11% за Таможенный союз.

Большинство опрошенных считают, что лучшей гарантией безопасности Украины было бы вступление в НАТО - так считают 38,5% и еще 5% надеются на военный союз с США. За присоединение к НАТО готовы проголосовать 66% опрошенных, которые бы точно приняли участие в голосовании. За внеблоковый статус выступают 29% граждан.

Абсолютное большинство опрошенных считает себя прежде всего гражданами Украины (73%) и намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 76%. 15,5% будут праздновать и 25 декабря, и 7 января, и только 1% будет праздновать только 25 декабря.