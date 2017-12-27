Илон Маск пообещал выпустить в 2019 году пикап Tesla
Глава американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что уже пять лет думает над созданием электропикапа, и пообещал, что займется им после выхода кроссовера Tesla Model Y, который состоится примерно в 2019 году.
В своем аккаунте в Twitter Маск задал вопрос подписчикам, что бы они хотели увидеть в исполнении компании. Один из комментариев включал просьбу о выпуске пикапа.
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Новая модель будет разработана на той же платформе, на которой компания работала над Model 3. Хотя Маск хотел от неё отказаться в пользу более модернизированного варианта производства. Конструкция Model Y будет проще, чем у существующих моделей Tesla, что позволит сократить производственный цикл и ускорить выпуск, обещал глава компании.
Пикапы являются самыми популярными автомобилями в США, что отличает данный рынок от всех прочих.
Что касается габаритов новинки, то они, по словам главы Tesla, будут сопоставимы с таковыми у модели Ford F-150. В то же время он допустил, что его пикап "может быть несколько больше, чтобы сделать возможной одну революционную (на мой взгляд) функцию, которую я хотел бы добавить".
Последняя разработка компании Маска, электротягач Tesla Semi, была презентована в ноябре. Производство фуры на электротяге начнётся в 2019 году, однако уже несколько компаний, в том числе Pepsi Co, оформили предзаказ на новинку.