В петербургском супермаркете произошел взрыв

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В супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По данным местных СМИ, в результате есть пострадавшие. Их точное количество пока не известно.

По данным "Фонтанки", пострадавших как минимум трое, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Агентство ТАСС сообщает о 10 пострадавших.

В местных управлениях МВД и МЧС подтвердили факт происшествия, отметив, что из здания уже эвакуировали людей. Точное количество пострадавших ведомства также не сообщают.

По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва слледствие оценило примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В связи с этим Следственный комитет уже возбудил дело по статье о покушении на жизнь нескольких человек, совершенное общеопасным способом. Терактом ведомство случившееся не считает.

"Там была моя мама, она была в театральной кассе. Ее откинуло взрывной волной или оглушило, я точно не поняла. Она выбежала, позвонила, сказала, что народ выбегает. Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, как я поняла, многие в крови были", - рассказала телеканалу РЕН жительница Петербурга.

"Фонтанка" утверждает, что взрыв произошел в камере хранения. Официальной информации на этот счет пока нет. В пресс-службе компании, которой принадлежит магазин, заявили, что на месте происшествия работают спецслужбы.