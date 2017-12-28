Безвиз способствует трудовой миграции и росту зарплат - правительство
После начала действия безвизового режима с ЕС в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться через центры занятости, заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", - сказал Рева.
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Чиновник указывает, что по этой причине работодатели вынуждены поднимать уровень заработной платы, чтобы удержать работников, а также активнее сотрудничать с центрами занятости.
Андрей Рева добавил, что с 1 декабря 2016 до 1 декабря 2017 года количество зарегистрированных безработных в центрах занятости сократилось на 9% и достигло 309 тысяч.
При этом, по данным Государственной службы статистики, за период с июня 2017 по сентябрь 2017 года общий уровень безработицы в Украине снизился на 0,3% и составил 9,7% от численности трудоспособного населения.
Безвиз и заработки
Безвизовый режим с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Он позволяет находиться в европейских странах не более 90 дней в течение 180-дневного периода и не дает права на трудоустройство.
Однако часть населения может использовать это время для нелегальной работы, выезжая на работу на три месяца каждые полгода.
Некоторые используют безвизовую поездку для поиска официальной работы и легального трудоустройства с последующим оформлением рабочей визы.
Проще всего это можно сделать в Польше. Законодательство этой страны достаточно лояльно к украинцам, поэтому требования к пакету документов для трудоустройства немногочисленны.
Накануне вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что из-за большой разницы в уровне оплаты труда в Украине и странах Восточной Европы многие украинцы становятся трудовыми мигрантами.
Зубко озвучил цифру в один миллион украинцев, выехавших на работу в Польшу.
В правительстве посчитали, что для уменьшения волны трудовой миграции средняя заработная плата в Украине должна вырасти до 16 тысяч гривен.
Сейчас средняя зарплата составляет около 6,9 тыс гривен. Однако большая часть населения Украины, особенно в сельской местности и небольших городах, могут найти работу только на 3-4 тысяч гривен в месяц.