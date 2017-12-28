Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Рева говорит, что работодатели вынуждены повышать зарплату, чтобы удержать работников от трудовой эмиграции

После начала действия безвизового режима с ЕС в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться через центры занятости, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", - сказал Рева.

Чиновник указывает, что по этой причине работодатели вынуждены поднимать уровень заработной платы, чтобы удержать работников, а также активнее сотрудничать с центрами занятости.

Андрей Рева добавил, что с 1 декабря 2016 до 1 декабря 2017 года количество зарегистрированных безработных в центрах занятости сократилось на 9% и достигло 309 тысяч.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за период с июня 2017 по сентябрь 2017 года общий уровень безработицы в Украине снизился на 0,3% и составил 9,7% от численности трудоспособного населения.

Безвиз и заработки

Безвизовый режим с ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Он позволяет находиться в европейских странах не более 90 дней в течение 180-дневного периода и не дает права на трудоустройство.

Однако часть населения может использовать это время для нелегальной работы, выезжая на работу на три месяца каждые полгода.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС

Некоторые используют безвизовую поездку для поиска официальной работы и легального трудоустройства с последующим оформлением рабочей визы.

Проще всего это можно сделать в Польше. Законодательство этой страны достаточно лояльно к украинцам, поэтому требования к пакету документов для трудоустройства немногочисленны.

Накануне вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что из-за большой разницы в уровне оплаты труда в Украине и странах Восточной Европы многие украинцы становятся трудовыми мигрантами.

Зубко озвучил цифру в один миллион украинцев, выехавших на работу в Польшу.

В правительстве посчитали, что для уменьшения волны трудовой миграции средняя заработная плата в Украине должна вырасти до 16 тысяч гривен.

Сейчас средняя зарплата составляет около 6,9 тыс гривен. Однако большая часть населения Украины, особенно в сельской местности и небольших городах, могут найти работу только на 3-4 тысяч гривен в месяц.