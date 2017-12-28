В Киеве похищен известный специалист по криптовалюте

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В Киеве выкрали специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий, исполнительного директора биржи криптовалюта EXMO LLP Павла Лернера.

Это подтверждают в полиции Украины.

По сообщениям СМИ, 40-летний мужчина был похищен еще 26 декабря, когда вышел из своего офиса в Оболонском районе столицы. Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito неизвестные лица в темной одежде и балаклавах и увезли в неизвестном направлении

Полиция Киева подтвердила BBC, что в этот день в Киеве действительно был похищен человек, однако имя его не уточнила.

По словам представителя полиции, ведется расследование, подробности будут обнародованы позже.

Лернер - известный в Европе специалист, давал консультации и работал во многих странах.

Блокчейн - это технология, которая лежит в основе биткоина.

Компания Exmo Finance зарегистрирована в Великобритании, однако основные операции осуществляет в Украине.

По данным ее сайта, у нее 94 945 активных пользователей, торгующих криптовалютой.

В отдельном сообщении в Twitter Exmo заявила, что в четверг стала мишенью кибератаки.

На запросы BBC предоставить дополнительную информацию относительно случившегося Exmo не ответила.