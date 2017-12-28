Боно: "Музыка стала слишком девичьей"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Боно и U2 недавно завершили длительное мировое турне

Лидер ирландской рок-группы U2 Боно заявил, что современной музыке не хватает рок-н-ролла.

"Я думаю, что музыка стала слишком девичьей", - заявил он в интервью журналу Rolling Stone.

"И в определенной степени это хорошо, но единственным жанром, в котором молодые мужчины могут выплеснуть свою ярость, остается хип-хоп - а это уже не очень хорошо", - сказал музыкант.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Группа завершила турне в октябре

Он добавил, что по мнению одного из его сыновей - Элайджи - "революция рок-н-ролла уже близко".

Боно соглашается с сыном, что этот жанр скоро вернется.

"Когда мне было 16, во мне было много ярости", - продолжил певец, добавив, что лучше выплескивать ее под звуки гитары.

"В конце концов, что такое рок-н-ролл? В его основе лежит ярость. Лучшие представители жанра обладали этим - вот почему The Who была такой замечательной группой. Или, скажем, Pearl Jam. У Эдди была эта ярость", - сказал он.