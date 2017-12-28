Шуфрич-младший приговорен к условному сроку
Шевченковский районный суд Киева вынес приговор Нестору Шуфричу-младшему, который 26 августа за рулем автомобиля "Бентли" сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Сын нардепа получил гол условно.
Об этом в Facebook написал Вячеслав Лысенко, адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко.
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Он пояснил, что сына Нестора Шуфрича признали виновным в совершении правонарушения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, но освободили от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
Мельниченко в ДТП получил травмы, которые были классифицированы как тяжкие телесные повреждения. За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.
"Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен", - написал Лысенко.