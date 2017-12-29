Мальта: ветер сдул самолет в постройку

Копірайт зображення Reuters Image caption Нос самолета, которым пользуются для деловых поездок, полностью "спрятался" в стене

На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильный ветер сдул его с места стоянки.

Нос приватного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты неподалеку Валлетты.

На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал.

На момент аварии в самолете никого не было.

Копірайт зображення Reuters Image caption Самолет сдуло с места, где воздушные суда отстаиваются в ожидании следующего рейса

Самолет модели Dassault Falcon 7X, находящийся в частной собственности, используют для деловых поездок.