Мальта: ветер сдул самолет в постройку
- 29 декабря 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
На Мальте самолет врезался в стену здания после того, как сильный ветер сдул его с места стоянки.
Нос приватного воздушного судна "спрятался" в соседнем здании Международного аэропорта Мальты неподалеку Валлетты.
На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал.
На момент аварии в самолете никого не было.
Самолет модели Dassault Falcon 7X, находящийся в частной собственности, используют для деловых поездок.