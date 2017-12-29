Apple извинилась за замедление старых iPhone

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Американская компания Apple извинилась за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Там заявили, что таким образом пытаются продлить срок работы смартфонов.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в следующем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи в телефоне.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и раньше, но пользователи делились только собственными версиями по этому вопросу. Есть опасения, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей покупать новые модели.

Как пояснила компания, аккумуляторы iPhone теряют свою работоспособность со временем.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, в том числе улучшаем общую производительность и продлеваем срок службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде", - сказали в Apple.

Но проблема в том, что защитный механизм гаджета приводит к тому, что телефон выключается.

В новом заявлении, которое обнародовали на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой закончился, с 79 до 29 долларов для всех владельцев iPhone 6 или более поздней моделей.

Компания заявляет, что прибегает к таким вынужденным мерам, чтобы решить проблемы клиентов, в знак уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто усомнился в намерениях Apple.

В США на Apple подали восемь индивидуальных исков в суд, также подали иски на компанию в Израиле и во Франции.