Северная Корея: Трамп обвинил Китай в поставках нефти

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" из-за того, что Китай позволил себе поставлять нефть в Северной Корее..

В своем Twitter Трамп сообщил, что Китай "поймали за руку".

Он сказал, что кризис в Северной Корее никогда не разрешится "дружественным образом", если в Пхеньян будут экспортировать нефть.

Китай ранее отрицал, что нарушил санкции Совбеза ООН по поставкам нефти Северной Корее.

На прошлой неделе Пекин поддержал американскую резолюцию ООН, в которой говорилось о "нефтяном эмбарго".

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Новые серьезные санкции - это новая попытка обуздать испытания баллистических ракет в Пхеньяне.

Президент Трамп сделал свое заявление после того, как в издании Chosun Ilbo сообщили, что китайские танкеры тайно перевозят нефть в море на северокорейские суда.

Цитируя чиновников из правительства Южной Кореи, в издании отметили, что нелегальное транспортировки нефти кораблями зафиксировали шпионские спутники США. С октября таких случаев - около 30.

Чиновники в США не подтвердили этого, однако один чиновник Госдепартамента, которого цитирует агентство Reuters, заметил, что такая передача могла состояться.