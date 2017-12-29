Тэтчер однажды отказалась лететь с пандой - архивы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Панде Чиа-Чиа (слева) пришлось искать другой самолет, чтобы встретиться с американским другом

Британская премьер Маргарет Тэтчер однажды отказалась разделить полет с гигантской пандой из Лондонского зоопарка, свидетельствуют недавно открытые архивы.

В начале 80-х Смитсоновский институт в Вашингтоне попросил британцев одолжить Чиа-Чиа для спаривания с американской пандой Чин-Чином.

Лорд Закерман, президент Лондонского зоологического общества, предложил, чтобы панда полетела с премьером в Вашингтон на самолете "Конкорд".

Но Маргарет Тэтчер заявила, что панды - не "хорошая примета" для политиков.

Секретарь правительства сэр Роберт Армстрон написал: "Лорд Закерман рассматривает это как демонстрацию особых отношений и с радостью объявил бы о договоренности (с американским институтом. - Ред.)о передаче животного или о перевозке панды таким способом, который, по мнению премьер-министра, принес бы наибольшую пользу англо-американским отношениям ".

"Он предложил, чтобы премьер-министр взяла панду в свой "Конкорд", когда в следующем месяце полетит в Вашингтон", - говорится в документах.

Но личный секретарь Тэтчер Клайв Уитмор ответил: "Она прокомментировала, что не возьмет панду с собой, так как, "панды и политики - это не хороший знак!".

Документы также показывают, какой была первая реакция Тэтчер.

В короткой записке по этому поводу она написала синим фломастером: "Я не возьму панду с собой". Слова "не" и "собой" при этом подчеркнуты.

Затем она добавила: "Лорд З. знает о пандах больше, чем я, - уверена, что он сможет организовать эти вещи".

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Национальный архив хранит более 11 млн официальных бумаг, в частности из разных правительственных структур. Через 30 лет после создания их часто открывают для публики