В Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за 25 лет

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По меньшей мере 12 человек погибли во время пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе.

"Согласно имеющейся сейчас информации, я с глубоким сожалением вынужден сообщить, что 12 жителей Нью-Йорка, среди которых годовалый ребенок, погибли. Четыре человека очень серьезно пострадали и борются за свою жизнь", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, такого страшного пожара в Нью-Йорке не было по крайней мере за "последнюю четверть века".

Де Блазио также сообщил, что 12 человек спасли из дома, который горел, пожарные продолжают осматривать дом.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени. Возгорание произошло на первом этаже дома. По словам очевидцев, огонь охватил здание очень быстро.

Пожарные приехали на пожар через три минуты. Пожар, которому присвоили пятую категорию, гасили 160 человек.

Skip Twitter post by @NYCMayor Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79 — Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 декабря 2017 г.

Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помогает с приютом Красный Крест.

Причины пожара пока не установлены.

Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, построили в 1916 году. В нем более 20 квартир.