В Москве автобус врезался в остановку

Копірайт зображення AFP Image caption Люди на остановке в Москве, архивное фото

Рейсовый автобус выехал на остановку общественного транспорта в Москве и сбил людей. В МЧС опровергли сообщения СМИ о двух погибших, но три человека все же пострадали. В начале этой недели автобус въехал в подземный переход, задавив четырех пешеходов насмерть.

"На улице Сходненской, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сообщил ТАСС источник от силовиков. По его данным, два человека погибли. Агентство "Интерфакс" также сообщало о двух погибших.

"Один человек на остановке и один в автобусе", - сказал собеседник агентству. "Пока точно известно об одном раненом", - добавил источник, уточнив, что его состояние оценивают как тяжелое. Водитель, по его данным, серьезно не травмировался.

"Информация о погибших не соответствует действительности", - сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС. Три человека обратились за медицинской помощью, уточнили в МЧС.

В московском управлении полиции также подтвердили информацию о троих пострадавших в ДТП возле метро "Сходненская".

"По предварительной информации, автомобиль врезался в рейсовый автобус, в результате чего тот наехал на остановку. В ДТП никто не погиб", - сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Копірайт зображення AFP Image caption В понедельник автобус въехал в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве

В понедельник, 25 декабря, в районе метро "Славянский бульвар" в Москве автобус выехал на тротуар и въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, еще 11 получили травмы, девять госпитализированы.

В пятницу пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, на которых видно, что перед входами в подземные переходы начали устанавливать бетонные блоки, обитые деревянными панелями.

Один из таких блоков сфотографировал возле станции метро "Академическая" корреспондент Русской службы ВВС.