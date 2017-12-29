Семья застряла в аэропорту Бангкока на три месяца
Семья зимбабвийцев уже почти три месяца живет в главном аэропорту Бангкока.
Иммиграционная служба Таиланда говорит, что четверо детей в возрасте до 11 лет и четверо взрослых прибыли в Бангкок в мае. Они отказываются вернуться на родину из-за страха преследований.
Этот случай получил огласку после того, как, скорее всего, работник аэропорта запостил в Facebook фото, на котором он передает африканской девочке рождественский подарок.
Пользователь сказал, что семья живет в аэропорту уже около трех месяцев "из-за неспокойной ситуации" в их стране.
"Надеюсь, вы вскоре сможете вернуться на родину", - написал он.
Пост впоследствии был удален.
Представитель иммиграционного бюро Пол Кол Чернгрон Римфади рассказал BBC, что семья сначала прибыла в Таиланд в качестве туристов.
В октябре они попытались вылететь из Бангкока в Барселону с пересадкой в Киеве.
Но семье отказали в посадке, потому что у них не было виз для въезда в Испанию.
При этом они не смогли вернуться в Таиланд, потому что у них закончились туристические визы, и они должны были заплатить серьезный штраф.
Впоследствии они решили лететь компанией МАУ в Дубаи с пересадкой в Киеве, а затем - в третью страну, в обход иммиграционных служб ЕС.
Но, как сообщил пресс-секретарь МАУ, семья сдала билеты на последний этап путешествия, из-за чего их отправили обратно из Дубаи в Бангкок.
Семья отказалась возвращаться в Зимбабве, сказав, что боится "преследования" после отстранения президента Роберта Мугабе.
В то же время сейчас в Зимбабве нет выраженной нестабильности, и кое-кто в стране выразил сомнение в заявлениях семьи о преследовании.
Кол Римфади подтвердил, что семья попросила убежища в ООН, но сейчас живет в аэропорту Суварнабхуми.
Их кормят работники аэропорта.
По его словам, агентсво ООН по делам беженцев попросило, чтобы семья оставалась в Таиланде, потому что они сейчас работают над тем, чтобы "отправить их в третью страну".
Представитель агентства сказал, что они сейчас "рассматривают возможные решения", но не предоставил деталей.
Таиланд не предоставляет юридический статус беженцам и искателям убежища.