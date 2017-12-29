Семья застряла в аэропорту Бангкока на три месяца

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Семья зимбабвийцев уже почти три месяца живет в главном аэропорту Бангкока.

Иммиграционная служба Таиланда говорит, что четверо детей в возрасте до 11 лет и четверо взрослых прибыли в Бангкок в мае. Они отказываются вернуться на родину из-за страха преследований.

Этот случай получил огласку после того, как, скорее всего, работник аэропорта запостил в Facebook фото, на котором он передает африканской девочке рождественский подарок.

Пользователь сказал, что семья живет в аэропорту уже около трех месяцев "из-за неспокойной ситуации" в их стране.

"Надеюсь, вы вскоре сможете вернуться на родину", - написал он.

Пост впоследствии был удален.

Копірайт зображення EPA Image caption Семье помогают работники аэропорта

Представитель иммиграционного бюро Пол Кол Чернгрон Римфади рассказал BBC, что семья сначала прибыла в Таиланд в качестве туристов.

В октябре они попытались вылететь из Бангкока в Барселону с пересадкой в ​​Киеве.

Но семье отказали в посадке, потому что у них не было виз для въезда в Испанию.

При этом они не смогли вернуться в Таиланд, потому что у них закончились туристические визы, и они должны были заплатить серьезный штраф.

Впоследствии они решили лететь компанией МАУ в Дубаи с пересадкой в ​​Киеве, а затем - в третью страну, в обход иммиграционных служб ЕС.

Но, как сообщил пресс-секретарь МАУ, семья сдала билеты на последний этап путешествия, из-за чего их отправили обратно из Дубаи в Бангкок.

Семья отказалась возвращаться в Зимбабве, сказав, что боится "преследования" после отстранения президента Роберта Мугабе.

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В то же время сейчас в Зимбабве нет выраженной нестабильности, и кое-кто в стране выразил сомнение в заявлениях семьи о преследовании.

Кол Римфади подтвердил, что семья попросила убежища в ООН, но сейчас живет в аэропорту Суварнабхуми.

Их кормят работники аэропорта.

По его словам, агентсво ООН по делам беженцев попросило, чтобы семья оставалась в Таиланде, потому что они сейчас работают над тем, чтобы "отправить их в третью страну".

Представитель агентства сказал, что они сейчас "рассматривают возможные решения", но не предоставил деталей.

Таиланд не предоставляет юридический статус беженцам и искателям убежища.