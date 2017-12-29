Директора аэропорта задержали из-за взятки губернатору Николаевской области

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Директор международного аэропорта "Николаев" пытался дать взятку в размере 700 тысяч гривен губернатору Николаевской области Алексею Савченко, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Юрий Луценко уточнил, что за это вознаграждение руководитель области должен был продолжить трудовой контракт с директором аэропорта.

"Вчера ночью силами Нацполиции и облпрокуратуры гражданин Галайко задержан с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА", - написал Луценко в Facebook.

Генпрокурор добавил, что губернатор не согласился на предложение и сотрудничал с правоохранителями.

По данным следствия, эти деньги директор аэропорта получил в качестве "отката". Деньги он якобы получил за то, что подписал акты выполненных работ строительства взлетной полосы на 64 млн гривен.