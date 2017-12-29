Берлин: на Новый год установят "зоны безопасности" для женщин

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Организаторы празднования Нового года в Берлине создадут "безопасную зону" для женщин. На такой шаг пошли, чтобы исключить сексуальные нападения.

Новые меры безопасности заработают на вечеринке у Бранденбургских ворот.

В Германии за последние два года произошло большое количество нападений на женщин, в том числе с целью ограбления. Во время празднования Нового года в Кельне два года назад сотни женщин сообщили, что их атаковали мужчины, среди которых были мигранты. Тогда это потрясло Германию.

Копірайт зображення EPA Image caption Подготовка к Новому году в Берлине

События в Кельне усилили напряженность в стране из-за большого наплыва беженцев и мигрантов - в 2015 году в Германию прибыли более одного миллиона мигрантов.

Сотни тысяч людей планируют посетить новогоднюю вечеринку в Берлине. Меры безопасности будут суровыми. Запрещено приходить с большими сумками, рюкзаками и алкогольными напитками.

Женщины, которые столкнулись с сексуальными домогательствами и харасментом, смогут обратиться за помощью к сотрудникам Немецкого Красного Креста в "зоне безопасности" на улице Ебертштрассе, прилегающей к Бранденбургским воротам.

Городская милиция также обнародовала советы для женщин, призывая их обращаться за помощью, если они чувствуют угрозу, а также брать с собой небольшие сумочки и не класть в них драгоценностей.

Но идея создания специальной "безопасной зоны" для женщин в крупных общественных мероприятиях понравилась не всем.