В Британии на улицы вывезут вытрезвители на колесах

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Грузовики, в которых оборудованы вытрезвители, могут стать нормой для британских городов, сообщили в NHS - национальной службе здоровья страны.

Таким образом, перебравших гуляк можно будет изолировать от других пациентов служб экстренной помощи, пояснили в ведомстве.

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что он будет пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь, а потом примет окончательное решение относительно их повсеместного внедрения.

Вытрезвители на колесах - это безопасное место для тех, кто перепил, требует осмотра и хочет отоспаться.

Их часто вывозят на улицы в период праздников, чтобы обезопасить тех, кто выпил больше нормы.

Эти автобусы также называют "пьяными". В них можно найти нужные лекарства, кровати и иногда даже душевые.

В нескольких городах - Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле - они уже работают круглый год.

Саймон Стивенс советует прибегнуть к такой практике и другим городам, поскольку примерно 15% обращений в экстренные службы связаны с потреблением алкоголя.

А по пятницам и субботам эта цифра возрастает до 70%.

Image caption В нескольких британских городах уже работают "пьяные автобусы"

На такие мысли руководителя службы здравоохранения натолкнул опыт, который он получил во время работы с бригадами скорой помощи в Лондоне и других местах.

"Я собственными глазами видел, как врачи-парамедики и представители экстренных служб должны были иметь дело с пьяным и агрессивным поведением", - рассказал он.

Впрочем, по мнению доктора Кэтрин Хендерсон из Guy's and St Thomas' Hospitals, целесообразнее было бы начать диалог о том, что людям стоит меньше напиваться по ночам.

"Создавать такие пункты - то же, что говорить: "Вы можете положиться на NHS, которая предоставит вам безопасное место, чтобы протрезветь", - говорит она.

Вместо того, чтобы создавать такую ​​сеть и давать людям чувство безопасности, по ее мнению, лучше спрашивать: как вы и ваши друзья планируете безопасно добраться домой после алкогольной вечеринки?

Она также считает, что персонал вытрезвителей мог бы помогать не только пьяным, но и другим, нуждающимся в медицинской помощи людям.

Руководитель NHS согласился, что не стоит делать из ведомства "Национальную службу похмелья", и призвал всех ответственно относиться к возможностям своего организма.

По его словам, люди, которые напиваются до "поросячего визга", ведут себя эгоистично в том плане, что занимают время у медперсонала, который в это время мог бы оказать помощь действительно больным людям.