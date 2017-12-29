СБУ подтвердила, что на записях - голоса Саакашвили и Курченко
В СБУ подтвердили подлинность голосов на записях разговоров якобы между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко - об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - написала она в Facebook.
По словам пресс-секретаря, фоноскопическую экспертизу записей провел Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.
Она добавила, что 15 человек, которые "способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений" Михеила Саакашвили, Сергея Курченко, Александра Дынника и Севериона Дангадзе, допросили в качестве свидетелей. Они находятся под защитой государства.
Проведение экспертизы записей требовали защитники Саакашвили. Его адвокат Павел Богомазов сказал ВВС Украина, что команда экс-президента уверена - пленки сфальсифицированы.
В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили получил полмиллиона долларов от украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Тогда же он обнародовал аудиозапись разговора якобы между одним из соратников Саакашвили Северионом Дангадзе и "представителем беглого олигарха Сергея Курченко".
В одном из эпизодов разговора человек, которого на аудио называют "представителем Курченко", спрашивает: "На что может рассчитывать Курченко? Они смогут отбить Одесский НПЗ, закрыть уголовные дела?"
Также ГПУ обнародовала аудиозапись разговора якобы Саакашвили и Курченко.
4 декабря арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Севериона Дангадзе.
Впоследствии арестовали и Саакашвили, однако протестующие заблокировали в центре Киева микроавтобус силовиков со своим лидером и вывели его из авто.
Сергей Курченко в свою очередь заявил, что считает клеветой распространенную генеральным прокурором Юрием Луценко информацию и подает иск в суд о защите чести и достоинства.
В чем обвиняют Саакашвили?
Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям.
Как заявил генпрокурор Луценко, акции протеста Саакашвили финансировал Сергей Курченко - украинский олигарх, сбежавший в Россию после отстранения Виктора Януковича.
"Речь идет о финансировании восстания и свержения действующей власти в Украине незаконным способом", - заявил Луценко.
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Основанием для такого обвинения, как следует из слов генпрокурора, стал ряд перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных скрытой камерой, между "правой рукой" Саакашвили Северионом Дангадзе, "правой рукой" Сергея Курченко Александром, фамилия которого не называется в интересах следствия, а также самими Саакашвили и Курченко.
Саакашвили отвергает обвинения, назвав обвинения в свой адрес "ложью" и "подтасовкой".
"Я никогда не интересовался Курченко, не знаю, как он выглядит, не знаю, как он говорит, не знаю, кто он такой", - заявил он в эфире украинского телеканала ZIK.
На родине против Саакашвили открыли несколько дел, которые он считает политически мотивированными.