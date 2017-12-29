СБУ подтвердила, что на записях - голоса Саакашвили и Курченко

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В СБУ подтвердили подлинность голосов на записях разговоров якобы между Михеилом Саакашвили и Сергеем Курченко - об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - написала она в Facebook.

По словам пресс-секретаря, фоноскопическую экспертизу записей провел Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Она добавила, что 15 человек, которые "способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений" Михеила Саакашвили, Сергея Курченко, Александра Дынника и Севериона Дангадзе, допросили в качестве свидетелей. Они находятся под защитой государства.

Проведение экспертизы записей требовали защитники Саакашвили. Его адвокат Павел Богомазов сказал ВВС Украина, что команда экс-президента уверена - пленки сфальсифицированы.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили получил полмиллиона долларов от украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Тогда же он обнародовал аудиозапись разговора якобы между одним из соратников Саакашвили Северионом Дангадзе и "представителем беглого олигарха Сергея Курченко".

В одном из эпизодов разговора человек, которого на аудио называют "представителем Курченко", спрашивает: "На что может рассчитывать Курченко? Они смогут отбить Одесский НПЗ, закрыть уголовные дела?"

Также ГПУ обнародовала аудиозапись разговора якобы Саакашвили и Курченко.

4 декабря арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Севериона Дангадзе.

Впоследствии арестовали и Саакашвили, однако протестующие заблокировали в центре Киева микроавтобус силовиков со своим лидером и вывели его из авто.

Сергей Курченко в свою очередь заявил, что считает клеветой распространенную генеральным прокурором Юрием Луценко информацию и подает иск в суд о защите чести и достоинства.

В чем обвиняют Саакашвили?

Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям.

Как заявил генпрокурор Луценко, акции протеста Саакашвили финансировал Сергей Курченко - украинский олигарх, сбежавший в Россию после отстранения Виктора Януковича.

"Речь идет о финансировании восстания и свержения действующей власти в Украине незаконным способом", - заявил Луценко.

Основанием для такого обвинения, как следует из слов генпрокурора, стал ряд перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных скрытой камерой, между "правой рукой" Саакашвили Северионом Дангадзе, "правой рукой" Сергея Курченко Александром, фамилия которого не называется в интересах следствия, а также самими Саакашвили и Курченко.

Саакашвили отвергает обвинения, назвав обвинения в свой адрес "ложью" и "подтасовкой".

"Я никогда не интересовался Курченко, не знаю, как он выглядит, не знаю, как он говорит, не знаю, кто он такой", - заявил он в эфире украинского телеканала ZIK.

На родине против Саакашвили открыли несколько дел, которые он считает политически мотивированными.