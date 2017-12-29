Пожар в Нью-Йорке произошел из-за игравшего с плитой ребенка
Самый смертоносный пожар в Нью-Йорке за последние 25 лет начался из-за того, что ребенок играл с плитой, сообщили следователи.
Трехлетний мальчик, оставленный без присмотра, случайно спровоцировал пожар, рассказал комиссар Даниэль Нигро.
Когда мать мальчика убегала из квартиры, она оставила дверь открытой, и огонь начал распространяться по зданию, пояснил он.
В результате пожара в Бронксе погибли по меньшей мере 12 человек. Согласно заявлению полиции, среди погибших - четверо детей в возрасте от одного до семи лет.
По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века".
Де Блазио также сообщил, что 12 человек были спасены из горящего дома.
Сообщения о пожаре в пятиэтажном доме на Проспект-авеню начали поступать около 19:00 по местному времени (03:00 мск). Возгорание произошло на первом этаже дома. Очевидцы отмечали, что огонь охватил здание очень быстро.
Как отмечают власти, пожарные прибыли на место в течение трех минут. Пожар, которому была присвоена 5-я категория, тушили 170 человек.
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Эвакуированных жителей временно разместили в районной школе. Помощь в предоставлении убежища нуждающимся оказывает Красный Крест.
Как сообщает New York Times, дом, в котором произошел пожар, был построен в 1916 году. В нем больше 20 квартир.