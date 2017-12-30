США предупредили Иран: "Мир следит"

Image caption Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономических трудностей, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску. Фото протеста в городе Керманшах

США заявили, что "мир следит" за тем, как власти Ирана реагируют на антиправительственные протесты, прошедшие в нескольких городах страны.

Люди вышли на улицы нескольких крупных городов, многих участников задержала полиция.

Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономических трудностей, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску.

В заявлении Белого дома говорится, что иранцам надоела "коррупция режима и растрата богатства нации на финансирование терроризма".

Между тем, власти Ирана призвал своих сторонников выйти на общенациональные демонстрации в субботу.

Этот митинг собирают в честь демонстраций 2009 года, которые проходили в поддержку тогдашнего консервативного правительства Махмуда Ахмадинежада.

Те демонстрации были ответом на протесты реформистов против противоречивых выборов, которые вернули Ахмадинежада к власти.

Что ответит США?

"Правительство Ирана должно уважать права своих граждан, в том числе их право на свободное выражение своего мнения. Мир следит", - написала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби в Twitter.

Впоследствии ссылкой на этот твит поделился президент Дональд Трамп.

Государственный департамент США призвал все государства "публично поддержать иранский народ и их требования по обеспечению основных прав и пресечения коррупции".

Что говорит о потестить Иран?

Первый вице-президент Ешак Джахангир предположил, что за протестами стоят оппоненты действующей власти.

"Поводом некоторых инцидентов в стране в эти дни являются экономические проблемы, но, похоже, за ними стоит что-то другое. Они думают, что так они навредят правительства, но от этого выигрывают совсем другие люди", - сказал он, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

Ранее информационное агентство "Фарс" сообщило, что протестующие в городе Керманшах уничтожили какую-то государственную собственность, и впоследствии их разогнали.

Генерал-губернатор Тегерана заявил, что полиция жестко отвечать на любые подобные собрания.

Некоторые чиновники заявили, что протест организовали "контрреволюционные элементы", а на видео в интернете видно, как полиция применила водометы.

Как начались демонстрации?

Протесты начались в четверг в Мешхеде - втором самом густонаселенном городе Ирана.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев за высоких цен, и направили свою ярость против президента Хасана Рухани. 52 человек арестовали за скандирование "жестких лозунгов".

В пятницу протесты распространились на другие города. В Керманшахе, Остальным, Исфахане и Куме вышли тысячи людей. В Тегеране, как видно на кадрах в социальных сетях, было очень много полиции.

Копірайт зображення AFP Image caption Многие обвиняют президента Хасана Рухани в плохом состоянии экономики

Некоторые из протестов переросли в демонстрации против власти в целом, а их участники призвали освободить политических заключенных и положить конец насилию со стороны полиции.

Это был самый проявление гражданского неповиновения с момента митингов реформистов 2009 года.