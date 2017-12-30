Сильнее Google и быстрее Ferrari: как Lego стал самым влиятельным брендом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Lego - это еще и искусство. Скульптуры из кубиков Lego показывали на выставке в Нью-Йорке

Как вы думаете, какой из брендов оказался наиболее влиятельным в мире в этом году? Сложно представить, что это производитель детских игрушек.

Однако это так. Самым влиятельным брендом в мире в этом году стал датский производитель игрушек Lego, следует из рейтинга, составленного консалтинговым агентством Brand Finance.

В рейтинге стоимости брендов Lego занимает только 196-ю строчку, однако в рейтинге влиятельности он оставил позади Google, Nike, Disney и многие другие всемирно известные бренды. При составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивается популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.

Самые влиятельные бренды в 2017 году Бренд Страна Отрасль 1. Lego Дания Игрушки 2. Google США IT 3. Nike США Одежда 4. Ferrari Италия Автомобили 5. Visa США Финансы 6. Disney США Развлечения 7. NBC США СМИ 8. PwC США Специализированные услуги 9. Johnson & Johnson США Косметика и предметы личной гигиенты 10. McKinsey США Специализированные услуги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Росту влиятельности датского бренда способствовал и выход в 2014 году мультфильма "Лего. Фильм" (Lego Movie)

Удивлены? Надо отметить, что Lego не впервые за свою историю становится самым влиятельным брендом.

Lego уже занимал первую строчку рейтинга самых влиятельных брендов в 2015 году, а в 2016 году он занял второе место в рейтинге, уступив только Disney.

Сейчас сложно поверить, что датская компания в 2004 году была близка к банкротству: ее долг превысил 800 млн долларов. Даже председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп тогда признал поражение.

Диверсификация

"Мы стоим на горящей земле, у нас закончились средства и скорее всего мы не выживем", - говорил он тогда коллегам.

А в 2016 году компания Lego отчиталась о рекордной выручке в 5,9 млрд долларов и чистой прибыли в 1,5 млрд. Некоторые эксперты назвали реструктуризацию Lego одной из самых удачных.

Как это возрождение стало возможным?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поможет ли выход нового эпизода "Звездных войн" повысить продажи продукции Lego?

Компания отказалась от стремления к диверсификации - в 2005 году компания избавилась от тематических парков Legoland, на которые Lego ранее тратила немалые деньги.

Компания больше внимания уделила своему главному направлению работы - изготовлению игрушек. Конструкторы Lego любят не только дети, представители старших поколений также неравнодушны к ним.

Поэтому-то Lego и удалось продать 75 млн конструкторов в 2016 году.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Этот мужчина зарабатывает тем, что строит конструкции из кубиков "Лего" в полный рост.

Да, компания не отказалась полностью от диверсификации, но новые направления деятельности Lego теперь тесно связаны с основным. В 2014 году мультфильм "Лего. Фильм" заработал 470 млн долларов.

Тремя годами позже "Лего Фильм: Бэтмен" - спин-офф мультфильма "Лего. Фильм" - принес компании 312 млн долларов.

Также Lego сегодня выпускает видеоигры и мобильные приложения.

Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания, создавая новую продукцию, учитывает не только интересы детей, но и их родителей.

Также компания не создает отдельно игрушки для девочек и мальчиков - таким образом, вся ее продукция рассчитана на максимально широкую аудиторию.

"Они дают свободу для творчества детям, а взрослым дают возможность поностальгировать", - говорится в докладе Brand Finance.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп в сентябре объявил о сокращении 1400 рабочих мест

В прошлом году компания вышла на рынок Китая, открыв там новую фабрику, что позволило ей удешевить производство и конкурировать с производителями, продающими более дешевые игрушки.

Однако у компании в этом году не только хорошие новости. В сентябре Lego сообщила о сокращении 1400 рабочих мест по всему миру - после того, как данные за первое полугодие показали сокращение доходов на 5% и выручки - на 3%. Кнудсторп объяснил такую динамику тем, что после пяти лет быстрого роста все процессы в компании усложнились и требуется перезагрузка.

"Мы построим менее сложную организацию, она будет меньше, чем сейчас. Это поможет нам упросить существующую бизнес-модель с тем, чтобы наша продукция стала доступна для большего количества детей", - заявил Кнудсторп.

Не исключено, однако, что выход нового эпизода "Звездные войны" будет способствовать росту продаж продукции Lego, посвященной героям этой киносаги. Интересно, что с 2012 года правами на франшизу "Звездных войн" владеет Disney.

Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, которая придумала конструкторы еще в 1950-е годы.