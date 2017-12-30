Порошенко подписал бюджет на 2018 год

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря.

Закон вступает в силу 1 января.

Правительство называет смету 2018 года - бюджетом роста.

Прежде всего, оптимистичные оценки правительства базируются на прогнозе, что в следующем году украинский ВВП вырастет на 3% против 2% роста, ожидающихся по итогам 2017 года.

Однако в бюджете на 2017 год правительство также закладывало рост ВВП на 3%, но эти ожидания не оправдались.

В 2018 году "минималка" вырастет на 16% - до 3723 грн.

При этом прожиточный минимум составит 1700 грн в месяц.