Порошенко подписал бюджет на 2018 год
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря.
Закон вступает в силу 1 января.
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Правительство называет смету 2018 года - бюджетом роста.
Прежде всего, оптимистичные оценки правительства базируются на прогнозе, что в следующем году украинский ВВП вырастет на 3% против 2% роста, ожидающихся по итогам 2017 года.
Однако в бюджете на 2017 год правительство также закладывало рост ВВП на 3%, но эти ожидания не оправдались.
В 2018 году "минималка" вырастет на 16% - до 3723 грн.
При этом прожиточный минимум составит 1700 грн в месяц.