Власти Ирана предостерегли граждан от участия в "нелегальных собраниях"

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники иранских властей вышли на официальную демонстрацию, организованную в ответ на антиправительственные протесты

После двух дней антиправительственных протестов правительство Ирана посоветовало гражданам отказаться от участия в "нелегальных собраниях".

Демонстрации, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску. Многих участников задержала полиция.

Тем временем в Тегеране и других городах продолжаются немногочисленные демонстрации.

Спонтанные протесты - редкое явление в стране с развитым репрессивным аппаратом. Власти по традиции заявили, что за обострением внутриполитической ситуации стоят иностранные агенты и контрреволюционные элементы, и пообещали решительно пресекать несанкционированные акции.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей "не участвовать в этих незаконных собраниях, создавая тем самым проблемы себе и другим гражданам".

Предупреждение США

Image caption Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономических трудностей, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску. Фото протеста в городе Керманшах

США заявили, что "мир следит" за тем, как власти Ирана реагируют на антиправительственные протесты.

Белый дом придерживается мнения, что иранцам надоела "коррупция и финансирование терроризма за счет государственных средств".

"Правительство Ирана должно уважать права своих граждан, в том числе их право на свободное выражение своего мнения. Мир следит за этим", - написала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби в Twitter.

Впоследствии ссылкой на этот твит поделился президент Дональд Трамп.

Государственный департамент США призвал все государства "публично поддержать иранский народ и их требования по обеспечению основных прав и свобод человека, а также пресечение коррупции".

Что говорит о потестах Иран

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири предположил, что за протестами стоят оппоненты действующей власти.

"Под предлогом борьбы с экономическими проблемами в стране происходят некоторые инциденты, но, похоже, за этим стоит нечто другое. Они думают, что так они навредят правительству, но в выигрыше останутся совсем другие люди", - цитирует Джахангири иранский государственный телеканал IRIB.

Ранее информационное агентство "Фарс" сообщило, что протестующие в городе Керманшах уничтожили объект государственной собственности, участников акции впоследствии разогнали правоохранители.

Генерал-губернатор Тегерана заявил, что полиция будет жестко реагировать на подобные ситуации.

Некоторые чиновники заявили, что за обострением внутриполитической ситуации стоят иностранные агенты и контрреволюционные элементы, а на видео в интернете видно, как полиция пыталась разогнать толпу с помощью водометов.

Как начинались демонстрации?

Демонстрации в Иране, начавшиеся в четверг в одном городе с протеста против подорожания яиц, к пятнице перекинулись на всю страну и приобрели политическую окраску.

Копірайт зображення AFP Image caption Экономические проблемы Ирана - головная боль президента Роухани

Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен - куриные яйца за неделю подорожали вдвое. Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.

Выступления недовольных инфляцией, властью исламского духовенства и затратной внешней политикой стали крупнейшими с 2009 года, когда на улицы вышли несогласные с победой Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах.