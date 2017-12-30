Непал запретил альпинистам одиночные подъемы на Эверест

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Альпинистам больше нельзя подниматься на Эверест в одиночестве. Соответствующее решение принял кабинет министров Непала, который пересмотрел правила альпинизма в Гималаях.

Причиной данного решения стало желание уменьшить количество несчастных случаев.

"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - заявил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.

Кроме того, непальские власти закроют допуск на самые высокие вершины альпинистам со слепотой, а также двумя и более ампутациями.

"Последней каплей, переполнившей чашу терпения непальских властей, стала гибель в апреле этого года опытного швейцарца Уэли Стека, который разбился при подъеме на гору Нупцзе, упав с высоты около тысячи метров", - считает секретарь Ассоциации операторов экспедиций Непала Ишвари Паудел.

41-летний Стек был одним из самых известных альпинистов своего поколения, лауреатом премии "Золотой ледоруб" (Piolet d'Or), который получил этот своеобразный Оскар покорителей вершин за первое одиночное восхождение по Южной стене Аннапурны (Annapurna South Face, 8091 м) в Гималаях по новому маршруту 8-9 октября 2013 года.

Ежегодно в Непал, где находятся 8 из 14 пиков мира высотой свыше 8 тысяч метров, стекаются тысячи скалолазов.

В минувшем сезоне только вершины Эвереста с южной стороны достигли 190 иностранцев и 259 непальцев.

Отмечается, что покорение горных вершин приносит 70% от всей туристической индустрии Непала. Так, покорение Эвереста в группе из шести человек обойдётся каждому из её членов примерно в 40 тысяч долларов, а одиночный штурм будет стоить как минимум 60 тысяч долларов.