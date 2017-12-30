Умерла автор "алфавитных детективов" Сью Графтон

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В США на 78-м году жизни скончалась известная американская писательница Сью Графтон, автор популярных детективов.

В течение последних двух лет она боролась с онкологическим заболеванием.

Наибольшую известность получили ее детективы так называемой "Алфавитной серии", которую Сью Графтон начала в 1982 году.

Первый из них начинался на букву "А" ("А - значит алиби"). Затем следовали остальные буквы по порядку. Последняя ее книга начиналась на "Y" - предпоследнюю букву английского алфавита. Она вышла в августе 2017 года.

Героями "алфавитных детективов" была женщина-сыщик Кинси Милхоун.

"Для нашей семьи алфавит теперь будет заканчиваться на Y", - написала в Facebook дочь Сью Джейми.

"Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно еще несколько дней назад. Сью всегда говорила, что будет продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью", - добавила Джейми Кларк.