В Харькове неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты"

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Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, сообщает областная полиция.

По предварительным данным силовиков, в здание зашел мужчина с ножом или с огнестрельным оружием и закрылся внутри.

"Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Впрочем, впоследствии он добавил, что эта информация еще окончательно не подтверждена.

О происшествии оператору "102" в 14:40 сообщил мужчина, жена которого работает в "Укрпочте", добавили в областной полиции.

По его словам, в отделение на улице Шевченко вошел человек в маске "с целью ограбления".

Сейчас эту информацию проверяют.

По данным спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, мужчина заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

Копірайт зображення Поліція Харківщини

"Украинская правда" вела трансляцию с места событий.

Полицейские оцепили территорию и перекрыли дорогу. На месте находится около 20 авто патрульной полиции.

На место также выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.