В Харькове неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты"

Копірайт зображення Українська правда

Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, сообщает областная полиция.

"Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Впрочем, впоследствии он добавил, что эта информация еще окончательно не подтверждена.

Копірайт зображення Поліція Харківщини

О происшествии оператору "102" в 14:40 сообщил мужчина, жена которого работает в "Укрпочте", добавили в областной полиции.

По его словам, в отделение на улице Шевченко вошел человек в маске "с целью ограбления".

Сейчас эту информацию проверяют.

По данным спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, мужчина заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

Бех впоследствии добавил в эфире канала "112 Украина": "Мы не понимаем ни какая взрывчатка у этого лица, ни какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте находится следственно-оперативная группа и группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства".

По его словам, неизвестный связывается с полицией через телефоны заложников.

Копірайт зображення Поліція Харківщини

"Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым годом получить пулю снайпера в голову", - написал в Facebook депутат Антон Геращенко.

Сообщается, что полицейские окружили прилегающую к зданию территорию.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и врачи.

Также туда выехала переговорная группа и руководство харьковской полиции.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко перекрыли движение транспорта.

Местное издание 057.ua сообщает, что в районе станции метро "Киевская" образовались пробки.

Это подтверждают пользователи соцсетей.