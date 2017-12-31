Дело о связи Трампа с Россией началась с разговора в баре - СМИ

Копірайт зображення Twitter Image caption Джордж Пападопулос, вероятно, рассказал дипломату секретную информацию в лондонском баре

Расследование о возможных связях штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии, пишет газета New York Times.

Советник Трампа Джордж Пападопулос якобы сказал высокопоставленному британскому дипломату, что служит в Австралии, что Москва собирает компромат на кандидата на президентских выборах в США от демократов Хиллари Клинтон.

Газета утверждает, что Пападопулос сказал это, когда много выпил в лондонском баре в мае 2016 года.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Чем опасен для Трампа его бывший советник?

Позже Австралия сообщила о происшествии в ФБР.

По данным газеты, с этого и началось тайное расследование о возможных связях России и команды Трампа в июле 2016 года.

New York Times ссылается на четырех неназванных американских и австралийских чиновников, "которым непосредственно известно о роли Австралии".

У ВВС нет независимого подтверждения этой информации.

Кто такой Джордж Пападопулос?

Джордж Пападопулос - бывший советник кампании Трампа по международной политике.

Он признал вину в ложных показаниях ФБР, касающихся общения штаба Трампа с иностранцами, в том числе гражданами России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Белый дом настаивает, что Пападопулос занимал незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Однако известно, что Пападопулос присутствовал на нескольких встречах вместе с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками, такими как генпрокурор Джефф Сешнс, а также на встрече с представителем британского МИД. Он также организовывал встречи на высоком уровне.

В чем его обвиняют?

В апреле 2016 года знакомый Пападопулоса, который имел связи с Россией, сообщил ему, что у Москвы есть компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон в виде "тысяч электронных писем". Об этом стало известно ранее в этом году.

Однако, как утверждает теперь New York Times, в мае 2016 Пападопулос разговаривал с Александром Даунером - верховным комиссаром Австралии в Великобритании - в "шикарном лондонском баре", где рассказал ему о компромате.

Неизвестно, почему Пападопулос решил поделиться этой информацией с Даунером, однако, как сообщает издание, австралийский дипломат передал все своему правительству.

Два месяца спустя, когда копии электронных писем Клинтон были опубликованы в сети, австралийские власти связались с ФБР.

Как только это произошло, пишет газета, "бюро открыло расследование, которое стало для него [ФБР] одним из секретов, охраняемым более всего".

"Старшие агенты не обсуждали это на ежедневных утренних брифингах, которые проходят в обстановке секретности, где сотрудники обычно могут свободно говорить об особо важных операциях", - пишет издание.

Кроме того, по данным New York Times, расследованию помогли данные разведки, переданные в США другими правительствами, в том числе британским и голландским.

Адвокат Белого дома Тай Кобб отказался комментировать статью New York Times.