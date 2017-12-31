В Харькове освободили всех заложников из "Укрпочты" - полиция

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В Харькове освободили людей, которых удерживал неизвестный мужчина в отделении "Укрпочты".

"Операция по освобождению заложников ... завершена. Все люди, которых в течение дня удерживали внутри, - освобождены", - сообщила Национальная полиция в субботу вечером.

Подозреваемого задержали. Жертв и пострадавших, по официальным данным, нет.

Силовой вариант не применяли, рассказал председатель областной полиции Олег Бех.

По его словам, одна из работниц почты открыла дверь, и правоохранители зашли внутрь.

Это произошло около 20:15, передают "Украинские новости". Далее туда подъехали машины скорой, а полиция начала выводить людей.

Около трех часов дня мужчина в маске зашел на почту на улице Шевченко и забаррикадировался там.

Сколько всего людей было в здании - пока неясно. Чиновники называли цифры от 9 до 11, но предостерегали, что информация неподтвержденная.

После переговоров из отделения вывели трех женщин и двоих детей 11 и 13 лет.

Открыто уголовное производство по статье о захвате заложников. Она предусматривает наказание 15 лет тюрьмы.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поблагодарил сотрудников "Укрпочты" и попросил руководителя предприятия, чтобы им объявили благодарность и выплатили повышенную премию.

Он также опубликовал фото подозреваемого с окровавленным лицом.

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Как развивались события

О происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в "Укрпочте", говорит полиция.

По его словам, около 14:40 в отделение на улице Шевченко вошел человек в маске "с целью ограбления".

На место прибыли правоохранители, в частности руководство областной полиции, переговорная группа и силы спецназначения "КОРД".

Подозреваемый забаррикадировался и заявил о захвате заложников.

Он якобы сказал, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить, рассказал СМИ представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сказал председатель областного полиции Олег Бех "Интерфаксу".

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Позже он добавил в эфире канала "112 Украина": "Мы не понимаем, какая взрывчатка у этого лица, какое оружие. Он ведет себя абсолютно спокойно. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, группа переговорщиков. Мы пытаемся установить все обстоятельства ".

По его словам, неизвестный связывался с полицией с телефонов заложников.

"Ему предлагают сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что ему хватит ума сдаться, вместо того, чтобы перед Новым годом получить пулю снайпера в голову", - написал в Facebook депутат Антон Геращенко.

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К переговорам подключили отца и друга детства подозреваемого.

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел, сказал, что мужчина не исключал возможности добровольно сдаться.

На видео и фото с места события видно, что территорию возле здания оцепила полиция. На месте находятся также пожарные и скорая.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко перекрыли движение транспорта.

Местное издание 057.ua говорит, что в районе станции метро "Киевская" образовались пробки.

Об этом сообщали и пользователи соцсетей.