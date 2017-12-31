Иран угрожает демонстрантам "железным кулаком"
Иранский Корпус стражей Исламской революции предостерег протестующих, что если политические беспорядки будут продолжаться, митингующие увидят "железный кулак" нации.
В стране уже три дня продолжаются демонстрации, вспыхнувшие из-за падения уровня жизни.
Но командующий Корпуса стражей - ветви иранской армии - заявил, что протесты деградировали и превратились в сборище людей, выкрикивающих политические лозунги и сжигающих государственную собственность.
Впрочем, эти митинги - крупнейшие проявления инакомыслия в стране со времени многочисленных демонстраций сторонников реформ 2009 года.
Сообщают о двух погибших в ходе акций.
Во время протестов в городах Хорремабад, Зенджан и Ахваз раздавались призывы к устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и пожелания ему смерти.
Иранский Корпус стражей Исламской революции - мощная сила, которая связана с верховным лидером страны и заботится о сохранении там исламской системы.
Бригадный генерал Есмаил Кусари заявил информационному агентству ISNA:
"Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны были скандировать такие лозунги и жечь государственную собственность и автомобили".
Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли также предостерег, что протестующие будут привлечены к ответственности.
"Те, кто наносят ущерб государственной собственности, нарушает порядок и закон, должны отвечать за свое поведение и заплатить за это", - сказал он.
Что происходит?
Протесты начались в городе Мешхед на северо-востоке страны в четверг и в пятницу распространились на другие крупные города.
Небольшая демонстрация в Тегеране в субботу переросла в многотысячный митинг, произошли столкновения студентов с полицией.
В нескольких других городах протесты также переросли в столкновения.
Среди последних событий в Иране:
• В городе Доруд, по сообщениям, были застрелены два человека.
• В Абхари демонстранты подожгли большие плакаты с изображением верховного лидера.
• В Араке протестующие, по сообщениям, подожгли местный штаб проправительственной силовой группировки "Басидж".
• В Мешхеде протестующие сожгли полицейские мотоциклы. Это было зафиксировано на видео.
• Поступило много сообщений о том, что люди теряют доступ к интернету на своих мобильных телефонах.
По словам корреспондента Персидской службы BBC Касри Наджи, главная тема протестов во всех городах - призыв к прекращению правления клириков в Иране.
Люди также разгневаны вмешательством Ирана в конфликты за рубежом.
В Мешхеде некоторые скандировали: "Не для Газы, не для Ливана, моя жизнь - для Ирана". По мнению протестующих, власти страны слишком сосредотачиваются на внешних, а не на внутренних проблемах.
Иран является ключевым союзником правительства Башара Асада в Сирии.
Его также обвиняют в том, что он снабжает оружием повстанцев-хуситов, воюющих против коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене, а также является союзником мощного шиитского движения "Хезболла" в Ливане.