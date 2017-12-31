В Чернигове похитили бронзовый бюст Пушкина

Image caption Погруддя викрали вночі

В Чернигове неизвестные похитили бюст русского поэта Александра Пушкина, установленный более ста лет назад.

Исчезновение памятника местные жители заметили утром, сообщает внештатный корреспондент ВВС в Чернигове. Сразу сообщили в полицию. На месте работают правоохранители.

Памятник стоял в исторической части города - на древнем Детинце.

Бюст был сделан из бронзы. Его установили в городе 25 сентября 1900 года - к столетию со дня рождения поэта.

Копірайт зображення Public domain Image caption Памятник высотой в полтора метра открыли в 1900 году

Деньги на бюст, отмечают эксперты, собирали тогда всем городом, давали средства и простые жители. Таким горожане почтили поэта, дважды бывавшего в Чернигове - в 1820-м и 1824-м годах. А вот изготавливали памятник уже в Петербурге.

По мнению специалистов, похищенный бюст имеет прежде всего художественную ценность.

Ни похитителей, ни памятник, пока не нашли.

Это уже вторая подобная кража за последние две недели в Чернигове.

18 декабря в городе, опять же - в исторической части, украли бронзовый бюст Михаила Коцюбинского.

Злоумышленников, как и памятник, правоохранители ищут до сих пор. Обе кражи были совершены ночью.