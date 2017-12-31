Авария гидросамолета в Австралии: шестеро погибших

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Шесть человек погибли в результате аварии гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии. Трагедия произошла в 50 км от Сиднея.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, из обломков, лежащих на глубине 13 м, дайверы подняли на поверхность шесть тел.

По неподтвержденным сообщениям, среди жертв - 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Великобритании.

Австралийские СМИ сообщают, что гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.

"Консульство Великобритании находится в контакте с местными властями в связи с катастрофой гидросамолета под Сиднеем", - сообщили в МИД Великобритании.

Очевидец происшествия Майлз Батист рассказал телеканалу 9News, что гидросамолет был примерно в 500 метрах от него перед тем, как упасть в воду.

"Он сделал крутой поворот направо, перевернулся, крылья самолета опустились в воду, а затем и весь гидросамолет ушел под воду", - рассказал Батист.