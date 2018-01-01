Мужчину, который захватил заложников в Харькове, арестовали

Копірайт зображення UNIAN Image caption Заложников освободили сотрудники спецподразделения КОРД

Владимира Безуха, который накануне захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Такое решение, как передает "Укринформ", принял Киевский суд Харькова.

"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении особо тяжких уголовных преступлений", - объявила судья Валентина Божко.

Передают, что Владимир Безух в суде заявил, что не жалеет о своем поступке.

На вопрос журналистов о мотивах захвата заложников он не отвечал или говорил: "Вы не поймете".

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что с освобожденными людьми и их родными работают психологи и медики.

Она пообещала, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Инцидент произошел примерно в 15:00 30 декабря, когда человек в маске зашел на почту на улице Шевченко и забаррикадировался там.

Всех заложников вечером освободили сотрудники спецподразделения КОРД.

Подозреваемого задержали. Жертв и пострадавших, по официальным данным, нет.

Силовой вариант не применяли, рассказал председатель областной полиции Олег Бех.

По его словам, одна из работниц почты открыла дверь, и правоохранители зашли внутрь.

Это произошло примерно в 20:15. Далее туда подъехали машины скорой, а полиция начала выводить людей.

Теперь Владимиру Безуху грозит до 15 лет тюрьмы.