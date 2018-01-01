Мужчину, который захватил заложников в Харькове, арестовали
Владимира Безуха, который накануне захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.
Такое решение, как передает "Укринформ", принял Киевский суд Харькова.
"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении особо тяжких уголовных преступлений", - объявила судья Валентина Божко.
Передают, что Владимир Безух в суде заявил, что не жалеет о своем поступке.
На вопрос журналистов о мотивах захвата заложников он не отвечал или говорил: "Вы не поймете".
Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что с освобожденными людьми и их родными работают психологи и медики.
Она пообещала, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Инцидент произошел примерно в 15:00 30 декабря, когда человек в маске зашел на почту на улице Шевченко и забаррикадировался там.
Всех заложников вечером освободили сотрудники спецподразделения КОРД.
Подозреваемого задержали. Жертв и пострадавших, по официальным данным, нет.
Силовой вариант не применяли, рассказал председатель областной полиции Олег Бех.
По его словам, одна из работниц почты открыла дверь, и правоохранители зашли внутрь.
Это произошло примерно в 20:15. Далее туда подъехали машины скорой, а полиция начала выводить людей.
Теперь Владимиру Безуху грозит до 15 лет тюрьмы.