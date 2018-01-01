Безвиз и освобождение пленных - Порошенко назвал достижения года

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Освобождение украинских пленных и внедрение безвизового режима с Евросоюзом - эти события президент Петр Порошенко назвал в числе главных достижений 2017 года.

В опубликованном на его странице в Facebook видео он вспомнил о первом полете самолета Ан-132, ремонте дорог, усилении украинской армии, начале пенсионной, образовательной и медицинской реформ.

Кроме того, на видео продемонстрированы весомые победы украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко и участие ветеранов АТО в "Играх Непобежденных".

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - сказал президент.