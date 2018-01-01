В авиакатастрофе в Коста-Рике погибли 10 туристов из США

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Двенадцать человек погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике, десять из которых были американскими туристами, а еще двое - местные пилоты.

Местные СМИ отмечают, что среди погибших туристов была семья из пяти человек.

Легкий одномоторный самолет Cessna 208 Caravan направлялся из столицы Сан-Хосе на курорт Пунта Ислита.

Причины аварии пока неизвестны, однако в катастрофе никто не выжил.

Трагедия произошла в горной местности на северо-западе острова.

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис подтвердил гибель людей в специальном обращении.

Его предшественник на посту Лаура Чинчилла сообщила в Twitter, что один из пилотов был ее кузеном.