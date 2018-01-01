Ким Чен Ын: ядерная кнопка всегда на моем столе

Копірайт зображення Getty Images

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он всегда держит ядерную кнопку на своем столе, поэтому США "никогда не смогут начать войну".

В своей новогодней речи на телевидении он заявил, что США полностью находятся в радиусе досягаемости северокорейскго ядерного оружия. Добавив: "Это реальность, а не угроза".

Также он предложил потенциальную "оливковую ветвь мира" Южной Корее, указывая, что "он готов к диалогу".

Северная Корея может прислать свою команду на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, заявил руководитель страны.

Когда репортеры оперативно спросили у президента США Дональда Трампа об угрозах лидера Северной Кореи, тот ответил: "посмотрим, посмотрим".

Для Северной Кореи в прошлом году ввели новые санкции из-за развития программы ядерного оружия и ряда запусков баллистических ракет.

Также практически изолированная от мира страна осуществила шесть подземных ядерных испытаний и показала ракеты усиленной мощности.

Северная Корея заявляет, что у нее есть ядерное оружие и средства доставки, хотя некоторые эксперты скептически говорят о возможностях страны осуществить ядерную атаку.

Копірайт зображення Reuters Image caption Двое фигуристов от Северной Кореи могут принять участие в играх в Южной Корее

В своем телеобращении руководитель Северной Кореи говорил о программе вооружений, заявив, что страна должна "массово производить ядерные боеголовки и баллистические ракеты и ускорить их развертывание".

Но он также допустил, что отношения между Северной и Южной Кореями, которые до сих пор формально находятся в состоянии войны, могут в 2018 году улучшиться.

"2018 является важным для обеих стран, ведь Север празднует 70-летие создания, а Юг принимает зимнюю Олимпиаду", - заявил лидер КНДР.

Это стало существенным изменением риторики после года агрессивного тона.

Ким Чен Ын заявил, что участие Северной Кореи может быть хорошей возможностью показать единство людей, а также пожелал, чтобы игры были успешными.

"Представители двух Корей могут немедленно встретиться, чтобы обсудить такую ​​возможность", - добавил он.

Только два спортсмена из Северной Кореи квалифицировались на игры - это двое фигуристов.

Северная Корея пропустила последний срок для подтверждения их участия, но спортсмены до сих пор могут посоревноваться по приглашению Международного олимпийского комитета.

За последние дни Южная Корея задержала несколько танкеров, которые, несмотря на санкции ООН, везли в Северную Корею топливо.