В Китае запретили торговлю слоновой костью

Копірайт зображення AFP Image caption Ради слоновой кости убивали около 30 тысяч африканских слонов в год

Китай долго был крупнейшим мировым рынком для слоновой кости, однако с 2018 года любая торговля костью или товарами из нее здесь запрещена.

Этот шаг называют одним из важнейших в попытках защитить мировую популяцию слонов.

Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30 тысяч африканских слонов ежегодно.

Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года.

Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%.

Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввезенной в прошлом году слоновой кости на 80%.

67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.

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"Отныне, если продавец говорит вам, что он авторизован государством, он вас обманывает и сознательно нарушает закон", - говорится в микроблоге министра лесного хозяйства страны.

Агентство Xinhua сообщила, что накануне начала действия запрета в стране провели одну из крупнейших информационных кампаний. В агитации против торговли слоновой костью участвовали известные звезды и спортсмены страны.

В фонде защиты дикой природы заявили, что были счастливы увидеть, как закрылась дверь крупнейшего в мире рынка торговли слоновой костью.

Там призвали продолжать объяснять жителям Китая, что торговля слоновой костью уже незаконна.

Однако есть еще одна большая проблема - закон о запрете торговли слоновой костью может не действовать в Гонконге, а именно там наиболее оживленно торговали этим товаром.

Сейчас власти Гонконга готовят отдельное решение о запрете торговли слоновой костью в этом регионе.