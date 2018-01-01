Между Софией и Михайловским: как в Киеве встречали Новый год
- 1 января 2018
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В Киеве сотни людей встречали Новый 2018 в рождественском городке между старинными Софийским и Михайловским соборами.
Из-за проведения АТО новогодние салюты в Киеве не приветствуются, но в рождественском городке их в полночь запускали.
***