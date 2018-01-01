Между Софией и Михайловским: как в Киеве встречали Новый год

  • 1 января 2018
собор Копірайт зображення UNIAN

В Киеве сотни людей встречали Новый 2018 в рождественском городке между старинными Софийским и Михайловским соборами.

салют Копірайт зображення UNIAN
рік Копірайт зображення UNIAN
ялинка Копірайт зображення UNIAN
рік Копірайт зображення UNIAN
рік Копірайт зображення UNIAN
софія Копірайт зображення UNIAN
софія Копірайт зображення UNIAN

Из-за проведения АТО новогодние салюты в Киеве не приветствуются, но в рождественском городке их в полночь запускали.

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