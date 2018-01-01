Между Софией и Михайловским: как в Киеве встречали Новый год

Копірайт зображення UNIAN

В Киеве сотни людей встречали Новый 2018 в рождественском городке между старинными Софийским и Михайловским соборами.

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

Из-за проведения АТО новогодние салюты в Киеве не приветствуются, но в рождественском городке их в полночь запускали.

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