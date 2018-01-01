В протестах в Иране погибли 10 человек - государственное ТВ

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Десять человек погибли ночью в антиправительственных акциях протеста в Иране, передает государственное телевидение страны.

"В столкновениях прошлой ночи, к сожалению, убили около 10 человек в нескольких городах", - говорится в сообщении. Всего в протестах, которые начались в четверг, погибли 12 человек.

Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономических трудностей, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску.

Акции продолжаются, несмотря на призыв президента Хасана Рухани к спокойствию. В воскресенье он подчеркнул, что насилие недопустимо.

Рухани признал недовольство экономической ситуацией в Иране, отсутствие прозрачности и коррупции, но защищал свои достижения.

Президент Ирана заявил, что граждане могут "свободно выражать свою критику о деятельности правительства или проводить протесты ... таким образом, который приведет к улучшению условий в стране", но предостерег от насильственных действий.

Несмотря на это, протесты продолжались в течение ночи. Полиция применяла слезоточивый газ и водомет для разгона митинга на площади Энгелеб в Тегеране. Также акции протеста прошли в городах Керманшах и Хорремабад на западе страны, Шахиншахр на северо-западе и в северном городе Зенджан.

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За несколько дней протестов в Иране арестовали 400 человек, в том числе 200 человек задержали ночью в воскресенье в Тегеране.

Власти Ирана продолжают блокировать соцсети, с помощью которых, по мнению чиновников, в стране организуют протесты. Речь идет о приложении для сообщений Telegram и сервисе для публикации фото Instagram.

Государственные СМИ начали публиковать отдельные видеокадры протестов, на которых, в частности, показано, как молодые люди нападают на банки и авто, а также сжигают флаг Ирана, сообщает агентство AFP.

Реакция Ирана и США

Первый вице-президент Эшак Джахангир предположил, что за протестами стоят оппоненты действующей власти.

"Поводом для некоторых инцидентов в стране в эти дни являются экономические проблемы, но, похоже, за ними стоит что-то другое. Они думают, что так они навредят правительству, но от этого выигрывают совсем другие люди", - сказал он, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

В свою очередь, США заявили, что "мир следит" за тем, как иранская власть реагирует на антиправительственные протесты, прошедшие в нескольких городах.

В заявлении Белого дома говорится, что иранцам надоела "коррупция режима и растрата богатства нации на финансирование терроризма".

"Иранское правительство должно уважать права своих граждан, в том числе их право высказываться. Мир следит", - написала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби в Twitter.

Государственный департамент США призвал все государства "публично поддержать иранский народ и их требования основных прав и пресечения коррупции".

Копірайт зображення AFP Image caption Многие обвиняют президента Хасана Рухани в плохом состоянии экономики

Как начались протесты?

Протесты начались 28 декабря в Мешхеде - втором самом густонаселенном городе Ирана.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев из-за высоких цен, и направили свою ярость против президента Хасана Рухани.

В пятницу протесты распространились на другие города. В Керманшахе, Реште, Исфахане и Куме на улицы вышли тысячи людей. В Тегеране, как видно на кадрах в социальных сетях, было очень много полиции.

Некоторые из протестов переросли в демонстрации против власти в целом, а их участники призвали освободить политических заключенных и положить конец насилию со стороны полиции.

Эти протеты стали крупнейшим проявлением гражданского неповиновения с момента митингов "Движения зеленых" в 2009 году.