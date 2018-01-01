В Киевской области нашли мертвой правозащитницу

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В Киевской области нашли мертвой 38-летнюю жительницу села Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад. Тело правозащитницы обнаружили в реке, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

По сообщению, тело погибшей направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Имя погибшей в полиции не называют. Но депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что речь идет о правозащитнице Ирине Ноздровской.

Информация о ее розыске появилась на странице Вышгородского отдела полиции в конце декабря. По сообщению, женщина в последний раз выходила на связь со своими родными 29 декабря.

Копірайт зображення Вишгородський відділ поліції

По информации Мустафы Найема, Ирина Ноздровская длительное время добивалась приговора для виновника ДТП, в котором в 2015 году погибла ее сестра Светлана.

"Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Росошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно получала угрозы со стороны обвиняемого и его родственников", - написал депутат в Facebook.

В июне этого года Дмитрия Росошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря прошло заседание Апелляционного суда Киева по делу Росошанского, на котором ему отказали в амнистии.

"Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо закончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря, Ирина исчезла. А несколько часов назад ее тело нашли в реке в Вышгородском районе Киевской области", - написал Мустафа Найем 1 января.

По его словам, у Ирины Ноздровской остались дочь и мать.