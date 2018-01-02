Экс-жених убитой Ноздровской отказался давать показания

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Задержанный бывший друг убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания. Об этом он сообщил Громадському.

Мужчина воспользовался статьей 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

По его словам, он познакомился с убитой на работе.

"Я специалист по гражданской защите, а она пришла к нам работать в юридический отдел", - уточнил Сергеев.

Он отметил, что имел отношения с Ноздровской с ноября 2016-го по июнь 2017 года.

"У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал господин Сергеев.

По его словам, он в последний раз видел ее возле метро в августе 2017 года.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

Также Виталий уточнил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявлял его отец. Он также сообщил, что автомобиль Виталия забрали на экспертизу.

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области в понедельник. Женщина исчезла за три дня до этого. Ей было 38 лет.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Депутат от фракции БПП Мустафа Найєм рассказал, что Ноздровская длительное время добивалась приговора для виновника ДТП, в котором в 2015 году погибла ее сестра Светлана.

"Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Росошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно получала угрозы со стороны обвиняемого и его родственников", - написал депутат в Facebook.

Копірайт зображення Вишгородський відділ поліції

В июне этого года Дмитрия Росошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря прошло заседание Апелляционного суда Киева по делу Росошанского, на котором ему отказали в амнистии.

"Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо закончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина исчезла. А несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области", - написал Мустафа Найем 1 января.

По его словам, у Ирины Ноздровской остались дочь и мать.