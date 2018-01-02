2017 стал самым безопасным для авиации

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Пассажирские самолеты в мире не падали, сообщают два исследования отрасли.

Пассажирские лайнеры в мире не падали, сообщают датская консультационная компания To70 и Сеть авиационной безопасности в своих отчетах.

И это несмотря на то, что перелетов было больше всего за всю историю.

Впрочем, To70 считает, что "чрезвычайно" низкий уровень инцидентов следует рассматривать скорее как "удачу".

Сеть авиационной безопасности сообщает, что всего в мире произошло 10 смертельных инцидентов, в которых погибли 79 человек.

Эти цифры касаются гражданских воздушных судов, имеющих сертификат на перевозку минимум 14 человек.

В прошлом году организация насчитала 15 таких инцидентов, которые привели к 303 смертей.

Самая серьезная авиакатастрофа 2017 года, по этим данным, произошла в январе, когда турецкий грузовой самолет упал на деревню в Кыргызстане. Тогда погибли четыре члена экипажа и 35 человек на земле.

Упомянутые отчеты не учитывали инцидентов с военными самолетами и вертолетами.

Так, крупнейшая авиакатастрофа года не попала в статистику. Речь идет о падении мьянманского военно-транспортного самолета в июне, когда погибли 122 человека.

Также отчеты не учитывали аварий малых самолетов.

За последние два десятилетия количество смертей от авиационных инцидентов стабильно уменьшается. В 2005 году в мире погибали более 1000 человек, которые летели коммерческими пассажирскими рейсами.

В последний раз пассажирский лайнер падал в ноябре 2016 года в Колумбии.

А последняя авиакатастрофа, в которой погибли более 100 человек, произошла в Египте в 2015 году.

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Сеть авиационной безопасности говорит, что роковой пассажирский рейс случается всего один раз на 7 млн 360 тысяч перелетов.

По подсчетам To70 - один раз на 16 млн перелетов, но ее отчет был сделан до авиакатастрофы в Коста-Рике, произошедшей на новый год.

"2017 год был самым безопасным за всю историю авиации", - сказал представитель компании Адриан Янг, но добавил, что гражданская авиация все еще несет "очень большие риски".

Среди них он упомянул, в частности, новые технологии, например риск возгорания литий-ионных батарей на борту, и "проблемы психического здоровья и усталости" экипажа.

Также он вспомнил, что было несколько серьезных инцидентов, которые обошлись без жертв. В частности отказ двигателя самолета Air France.