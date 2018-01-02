Новозеландцы насыпали остров, чтобы отпраздновать Новый год с алкоголем

Копірайт зображення DAVID SAUNDERS Image caption Празднование на острове продолжалось до утра

В Новой Зеландии компания людей специально насыпала остров в прибрежных водах, чтобы отпраздновать Новый год на свежем воздухе и обойти запрет на распитие алкоголя в общественных местах.

Как сообщили местные СМИ, остров появился в воскресенье днем ​​во время отлива в устье реки Тайруа возле полуострова Коромандел.

На нем поставили стол и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива холм окружила вода, и присутствующие начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" и, таким образом, не должны соблюдать официальный запрет на распитие спиртного.

Как сообщает новозеландский сайт stuff.co.nz, группа отдыхающих провела на островке всю новогоднюю ночь, откуда полюбовалась фейерверком, покинув его только в понедельник утром.

Власти соседнего города Коромандел ввели запрет на употребление спиртного в общественных местах в новогодние праздники, и за его нарушение предусмотрели штраф в размере 180 долларов США или арест.

Однако, на эту креативную инициативу власти отреагировали с юмором.

"Оригинальная идея - если бы я был в курсе, может быть, и сам бы к ним присоединился", - заявил начальник местной полиции инспектор Джон Келли, когда узнал о насыпном острове.

А вот некоторые местные активисты говорят, что запрет, введенный властями, не работает и только привел к нескольким арестам.