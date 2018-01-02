Трамп обвинил Пакистан во лжи

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Президент Дональд Трамп заявил, что Пакистан "врет" США, но получает от американских властей многомиллиардную финансовую помощь.

В своем первом твите в 2018 году президент США также обвинил Пакистан в укрывательстве террористов, разыскиваемых американскими спецслужбами.

"Они нам ничего не дали, кроме лжи и обмана, думая о наших лидеров как о дураках", - написал Трамп в Twitter.

Именно сейчас в США рассматривают вопрос, стоит ли выделять Исламабаду более 250 млн долларов помощи, которые планировали передать еще в августе прошлого года.

Как пишет New York Times, такой шаг США связан с очевидной бездеятельностью Пакистана в отношении террористических группировок.

В ответ на это министерство иностранных дел Пакистана пообещало поддержать международные усилия по борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что его страна вскоре сделает заявление.

В августе 2017 года Асиф встретился в Исламабаде с послом США и заявил, что Пакистан продолжит работать с международным сообществом, чтобы "искоренить угрозу терроризма".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Госсекретарь Рекс Тиллерсон также выразил недовольство из-за ситуации с Пакистаном

Однако, Трамп и ранее обвинял Пакистан в том, что он скрывал террористов.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон также давит на Пакистан, который, как полагают, поддерживает талибов в Афганистане.

США - ключевой партнер Пакистана, который не является членом НАТО, но имеет особый статус и получает миллиарды долларов помощи.

Однако, Рекс Тиллерсон уже заявил, что такое положение дел будет "сомнительным", если Пакистан не изменит отношения к многочисленным террористическим организациям, которые находят себе убежище в Пакистане.