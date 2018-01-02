Сеул предложил КНДР обсудить Олимпиаду в Пхенчхане
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры в демилитаризованной зоне 9 января. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн.
Высокопоставленные чиновники обсудят возможное участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет в феврале.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие северокорейских спортсменов.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.
По данным южнокорейских СМИ, последние переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.
"Ядерная кнопка всегда под рукой"
КНДР и Южная Корея фактически находятся в состоянии войны с 50-х годов прошлого века. Конфликт между странами тогда завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.
В последние годы стороны неоднократно пытались наладить мирный диалог, но одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.
В прошлом году на КНДР неоднократно накладывали санкции за ракетные испытания. В 2017 году Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, тем самым показав, что создает все более мощное оружие.
Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".
При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивым и ответственным ядерным государством".
Ким Чен Ын также намекнул, что отношения между Севером и Югом могут улучшиться посредством олимпиады.
"2018-й - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры", - заявил лидер КНДР.
Многие увидели в этих словах изменение тона, после агрессивной риторики со стороны КНДР.