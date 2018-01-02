Сеул предложил КНДР обсудить Олимпиаду в Пхенчхане

  • 2 января 2018
Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн Копірайт зображення AFP
Image caption Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры в демилитаризованной зоне 9 января. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн.

Высокопоставленные чиновники обсудят возможное участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет в феврале.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие северокорейских спортсменов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

По данным южнокорейских СМИ, последние переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

"Ядерная кнопка всегда под рукой"

КНДР и Южная Корея фактически находятся в состоянии войны с 50-х годов прошлого века. Конфликт между странами тогда завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.

В последние годы стороны неоднократно пытались наладить мирный диалог, но одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.

В прошлом году на КНДР неоднократно накладывали санкции за ракетные испытания. В 2017 году Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, тем самым показав, что создает все более мощное оружие.

Копірайт зображення Reuters

Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивым и ответственным ядерным государством".

Ким Чен Ын также намекнул, что отношения между Севером и Югом могут улучшиться посредством олимпиады.

"2018-й - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры", - заявил лидер КНДР.

Многие увидели в этих словах изменение тона, после агрессивной риторики со стороны КНДР.

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