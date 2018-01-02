Сеул предложил КНДР обсудить Олимпиаду в Пхенчхане

Копірайт зображення AFP Image caption Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры в демилитаризованной зоне 9 января. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн.

Высокопоставленные чиновники обсудят возможное участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет в феврале.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие северокорейских спортсменов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

По данным южнокорейских СМИ, последние переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

"Ядерная кнопка всегда под рукой"

КНДР и Южная Корея фактически находятся в состоянии войны с 50-х годов прошлого века. Конфликт между странами тогда завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.

В последние годы стороны неоднократно пытались наладить мирный диалог, но одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.

В прошлом году на КНДР неоднократно накладывали санкции за ракетные испытания. В 2017 году Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, тем самым показав, что создает все более мощное оружие.

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Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивым и ответственным ядерным государством".

Ким Чен Ын также намекнул, что отношения между Севером и Югом могут улучшиться посредством олимпиады.

"2018-й - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры", - заявил лидер КНДР.

Многие увидели в этих словах изменение тона, после агрессивной риторики со стороны КНДР.