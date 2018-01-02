Климкин: Убийство Ноздровской - вызов для государства

Руководитель министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской - вызов для государства. Об этом он написал в Twitter.

Также он заявил, что это "тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить".

Возле главного управления полиции Киевской области несколько сотен активистов требовали расследовать гибель юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил корреспондент BBC Украина.

Протестующие требуют объективного расследования преступления. В частности, они настаивают на создании следственной группы с привлечением активистов.

Инициативная группа из 10 человек, в которую входят общественный юрист, знакомые и друзья Ноздровской, будет участвовать в формировании следственной группы. Это должно произойти во вторник до 20:00.

Кроме того, люди возле управления полиции считают, что дело должны вести следователи из Киева, а не области. Они говорят, что это обеспечит прозрачность расследования.

К митингующим вышел глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Он заявил, что следственная группа будет создана до 20 часов, и следствие уже изучает записи камер и опрашивает свидетелей.

Ценова прерывали возмущенными криками недоверия.

Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области в понедельник. Женщина исчезла за три дня до этого. Ей было 38 лет.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Депутат от фракции БПП Мустафа Найєм рассказал, что Ноздровская длительное время добивалась приговора для виновника ДТП, в котором в 2015 году погибла ее сестра Светлана.

"Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Росошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно получала угрозы со стороны обвиняемого и его родственников", - написал депутат в Facebook.

Копірайт зображення Вишгородський відділ поліції

В июне этого года Дмитрия Росошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

27 декабря прошло заседание Апелляционного суда Киева по делу Росошанского, на котором ему отказали в амнистии.

"Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо закончишь". А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина исчезла. А несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области", - написал Мустафа Найем 1 января.

По его словам, у Ирины Ноздровской остались дочь и мать.