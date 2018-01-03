Трамп - КНДР: моя ядерная кнопка больше

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Президент США Дональд Трамп похвастался, что его ядерная кнопка "намного больше" и "мощнее", чем у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Твит Трампа - это реакция на новогоднее поздравление лидера КНДР.

Ким Чен Ын в начале этой недели угрожал, что его "ядерная кнопка" всегда "под рукой".

Реплика Трампа в нетрадиционном стиле вызвала информационный шторм в социальных медиа.

Но обозреватели говорят, что американский лидер утверждает очевидное: любой президент США имеет непосредственный доступ к ядерным ресурсам, а США - крупнейшая в мире страна с ядерным арсеналом.

В Северной Корее заявляют, что также имеют ядерное оружие, которое может долететь до США. Но аналитики говорят, что неизвестно, сможет ли Пхеньян использовать его во время реального конфликта.

Многие люди в Интернете выразили обеспокоенность относительно взаимных угроз обоих лидеров.

Однако, большинство комментариев в социальных сетях сосредоточены на размере "кнопки", о которой говорил Трамп.

Во время своей президентской кампании Трамп спорил с Марко Рубио из-за размера своих рук.

Президент Трамп настаивал, что оппонент говорил о его руках, имея в виду нечто иное: "Если они маленькие, то и другое должно быть небольшим. Я гарантирую вам, что проблем с этим нет. Я гарантирую".

Олимпиада

Ранее Южная Корея предложила КНДР провести переговоры о возможном участии Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет в феврале.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие северокорейских спортсменов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал это заявление и поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде.

В прошлом году на КНДР неоднократно накладывали санкции за ракетные испытания. В 2017 году Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, на которых показал, что создает все более мощное оружие.

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Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивой и ответственной ядерной державой".