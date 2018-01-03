Пассажир Ryanair решил выйти из самолета через крыло

Копірайт зображення EPA Image caption Сообщается, что мужчина объявил: "Я иду через крыло". А потом потянул за ручку аварийного выхода.

Пассажиру авиакомпании Ryanair надоело ждать выхода из самолета, и он, воспользовавшись аварийным выходом, пошел на крыло.

Вылет самолета, следовавшего из Лондона в испанскую Малагу, задержали на час. А в Малаге пассажиров, по сообщениям, держали на борту около 30 минут.

Мужчина, который, как сообщают, был польским гражданином в возрасте за 50, просидел на крыле самолета некоторое время, а потом его уговорили вернуться внутрь.

Позже его арестовали служба безопасности аэропорта.

На видео, сделанном другим пассажиром, видно как мужчина спускается на край крыла и слышен смех людей.

Инцидент произошел на рейсе FR8164 в первый день нового года.

Газета Daily Mail поговорила с двумя другими пассажирами того рейса. Один из них рассказал о "сюрреализме" ситуации, когда их попутчик активировал аварийный выход, заявив: "Я иду через крыло".

В то же время другой пассажир сказал, что у мужчины была астма, и ему было трудно дышать.

Представитель Ryanair назвал произошедшее "нарушением правил безопасности аэропорта".

"Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, о котором идет речь, и поскольку инцидент является нарушением правил безопасности Испании, им занимаются испанские власти", - сказал он.