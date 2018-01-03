Киев: пьяный судья устроил ДТП и пытался убежать

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В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло ДТП, участником которого стал, вероятно, пьяный судья из Белой Церкви. Об этом сообщают СМИ и депутат ВР Игорь Мосийчук.

"Виновник ДТП, по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой помощи пытается покинуть место преступления", - написал Мосийчук.

По его словам, водители заблокировали автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Киев Оперативный на Facebook, виновник ДТП выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок.

Водителя Renault госпитализировали с травмами позвоночника.

"Жена судьи вызвала ему еще одну скорую, которую со "смертельно больным" судьей заблокировали неравнодушные местные жители и долгое время не давали уехать с места ДТП", - говорится в сообщении.